Yasna Provoste desmiente que haya “miedo a competir” en primarias y contesta a los dichos de Paula Narváez

Luego de la obtención de una condecoración en la Universidad de Playa Ancha, la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC) se refirió durante este martes, a los cuestionamientos recibidos por su demora en la definición como eventual carta demócratacristiana a la presidencia, especialmente desde la candidatura de Paula Narváez, quien la ha conminado a competir en diversas ocasiones durante las últimas semanas.

La líder de la Cámara Alta le bajó el perfil a la tardanza en formalizar su candidatura y envió un mensaje directo a Narváez, señalando que “he visto durante estas últimas horas algunos comentarios que me parece que no son propios de la relación que deben tener aliados de un bloque político”.

Asimismo, Provoste hizo referencia a las acusaciones de “miedo a competir” realizadas por el entorno de la exvocera de Gobierno y desmintió que tuviera temor a una posible carrera presidencial de la centroizquierda. Asimismo, sostuvo que lo más importante es conseguir un camino unitario en la oposición.

“Cuando aquí se trata de señalar como que alguien tiene miedo a competir yo quiero ser muy clara. Yo he sido candidata pasando por procesos de primarias, he ganado elecciones. He ganado elecciones como diputada, he ganado elecciones siendo primera mayoría nacional”, continuó la líder de la Cámara Alta, agregando que “aquellos que creen que alguien puede tener temor a una competencia, se equivocan. Nosotros estamos hoy día trabajando por la unidad de la oposición y en eso, más allá de libretos repetidos, nadie nos va a separar de ser contribuyentes a la unidad de la oposición”.

No obstante ello, también reconoció que al esgrimir estos dichos, se refiere a los “llamados permanentes, de libreto repetido” realizados por la candidatura de Narváez, quien esta mañana incluso señaló estar dispuesta a un debate con Provoste para definir la candidatura, en contraposición a lo que establece la líder del Senado, que prioriza un “programa en conjunto”.

Asimismo, Provoste fue consultada por las críticas en su contra respecto a una eventual utilización de su cargo como timonel del Senado para cimentar una eventual candidatura a La Moneda, Provoste contestó que son cuestionamientos propios “del nerviosismo de algunos que son candidatos o candidatas” a la Presidencia, en franca alusión a Narváez.