Yuri reveló que tras contagiarse de coronavirus sufre de alopecia

Hace pocas semanas la popular cantante mexicana Yuri informó a sus seguidores que contrajo Covid-19, enfatizando que pese a experimentar algunos síntomas no sufrió mayores dificultades a la hora de enfrentar el virus.

No obstante, la artista sorprendió al dar a conocer que está sufriendo de alopecia, lo que la tiene muy preocupada y sometida a un tratamiento especial.

Incluso, afirmó que usó pelucas en los Premios Lo Nuestro, donde era presentadora.

“¡Me dejó pelona, mana! Por eso usé peluca en Premios Lo Nuestro. No me pudieron peinar, porque ya no tengo pelo o muy poquito”, confesó, según publica el medio Infobae.

La mexicana inició un tratamiento con vitaminas para detener la caída del cabello.

“Son unas vitaminas que me mandó mi dermatólogo, unas vitaminas en polvo y después tomadas, son como tres etapas y ya. Fíjate que a la primera semana que me tomé el tratamiento, se me dejó de caer. El virus te tira el pelo, esto fue del Covid, definitivamente”, enfatizó.

“He hablado con varias amigas y me dicen: Yuri estoy igual que tú, estoy pelona, pero ya estamos bien”, finalizó.