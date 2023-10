A los 83 años muere el actor Burt Young, reconocido por encarnar a “Paulie” en “Rocky”

Burt Young, actor reconocido por encarnar a “Paulie” en las distintas entregas de la saga “Rocky”, falleció el pasado 8 de octubre, a los 83 años.

Según indicó su hija Anne Morea a The New York Times, el intérprete falleció el 8 de octubre en Los Ángeles, aunque no precisó la causa de su deceso. Asimismo, su mánager, Lynda Bensky, confirmó la noticia durante una entrevista con la revista People.

“Burt era un actor de tremendo alcance emocional. Podría hacerte llorar y asustarte hasta la muerte. Pero el verdadero patetismo que experimenté fue la intensidad de su alma”, señaló Bensky.

El oriundo de Queens, Nueva York, participó en más de 160 películas y programas de televisión. No obstante, su papel más destacado fue el de “Paulie”, el cuñado y mejor amigo de “Rocky Balboa”. Su trabajo en la saga hizo que fuera nominado al Óscar como “mejor actor de reparto”.

“Rocky” se convirtió en un fenómeno de taquilla y catapultó la carrera del actor Sylvester Stallone, quien a través de su cuenta de Instagram rindió homenaje a Young. “Fuiste un hombre y artista increíble, yo y el mundo te extrañaremos mucho”, escribió junto a dos fotografías de ellos en el set.

El actor, quien también sirvió en la Infantería de Marina, luchó como boxeador profesional y trabajó como capa de alfombras antes de sus inicios en la actuación, hizo apariciones en filmes como “Chinatown” (1974); “Once Upon a Time in America” (1984); “Back To School” (1986); “Last Exit to Brooklyn” (1989), entre otras cintas.

Más adelante en su vida, Young se dedicó al teatro y a la pintura, una actividad que realizó toda su vida y lo llevó a exposiciones en galerías y ventas.