Alcaldesa Leitao e implementación de rebaja a multas por el TAG: “Es imposible”

La alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carolina Leitao, se refirió a la implementación de la ley que rebaja hasta en un 80% las multas por el no pago del TAG.



Este viernes comenzó a regir esta medida que contempla la creación de un sistema electrónico unificado para el pago de tarifas y peajes por el uso de distintas autopistas concesionadas.



Es así como los usuarios que tengan o no tengan contrato de televía podrán pagar de manera junta o separadamente el cobro de las rutas que utilicen, todo en un mismo sitio.



Además, tendrán mayores facilidades para el pago de multas por transitar sin TAG, TAG no habilitado o con pago no oportuno.



Respecto a la entrada en vigencia de esta normativa, la jefa comunal de Peñalolén señaló que “es imposible, a un día de la publicación de esta ley, poder aplicarlo, porque hay que modificar los sistemas informáticos de pago en las municipalidades”.



“Justamente, para evitar arbitrariedades y corrupción, ningún funcionario que recibe el pago de un permiso de circulación puede modificar el monto de pago de manera individual; sino que se deben modificar los sistemas informáticos de tesorería municipal para poder generar esta rebaja en este pago”, agregó.



En esta línea, manifestó que, además, este es el último día de pago del permiso de circulación “donde se genera la mayor cantidad de transacciones y los equipos informáticos tienen que estar atentos a que no se caigan los sistemas”.



Por lo que “publicar la ley un día antes de que termine el plazo de pago genera toda esta confusión, esto no es responsabilidad de los municipios, esto se planifica. Nos dieron un día, entonces no es justo (…) una cosa es dictar la ley y la otra es cómo se implementa. Una buena idea mal implementada no sirve”.



Asimismo, Leitao sostuvo que la publicación de la ley “nos deja en un pie forzado, pero que además es imposible cumplir desde el punto de vista administrativo”, sostuvo.



“Hoy día es imposible que se pueda aplicar la ley porque los sistemas no lo van a permitir (…) y lo único que podría hacer es pagar con retraso para que le aplique una rebaja de esa multa, pero igual va a tener que pagar la multa del permiso de circulación atrasado y tampoco puede pagar en dos cuotas”, añadió.



Además, comento que “ha habido casos de agresiones, de maltrato, de personas que obviamente llegan exigiendo poder aplicar la ley en algo que es imposible a hacer. Y nadie está obligado a lo imposible”.



De esta forma explicó que “los sistemas informáticos tienen un plazo y podremos acelerar todo lo que sea posible (…) nos podremos demorar una semana, 15 días, en que además hay que probar el sistema, que esté funcionando correctamente. Tampoco es un plazo eterno, pero claramente nos demoraremos algunos días en implementar el sistema”.