Amplían despliegue para buscar a mujer desaparecida en Punta Arenas

Carabineros y las Fuerzas Armadas han extendido las labores de búsqueda en el sector de Monte Tarn, donde fue encontrado el automóvil de Jasna Oyarzún Angulo, una mujer desaparecida hace más de una semana en Punta Arenas.

Recientemente, los equipos de búsqueda hallaron dos prendas de vestir que podrían pertenecer a la desaparecida, aproximadamente 300 metros dentro del bosque desde el lugar donde se encontró el vehículo. No obstante, las condiciones y la dificultad del terreno han complicado las labores de rastreo.

Ovejero Noticias informó sobre las diligencias en curso, mencionando que la Secretaria Regional Ministerial de Gobierno expuso que “continúan las investigaciones por parte de Labocar de Carabineros en conjunto con Fiscalía local; se amplió la zona de búsqueda dentro del sector del Faro San Isidro y Monte Tarn, donde fue encontrado su vehículo, y el trabajo de los equipos de rescate de diferentes instituciones y ONG ha sido incesante, sin embargo, aún no hay resultados positivos”.

“Nuevo personal de Ejército perteneciente a la Brigada de Operaciones Especiales, compuesto por 11 funcionarios, también se desplegó en el terreno. Personal de la Armada de Chile se sumó a los rastreos, con medios acuáticos por todo el borde costero delimitado en el mapa, utilizando dos botes Zodiac. Y la Fuerza Aérea de Chile ha otorgado imágenes satelitales del Punto 0″, detalló el organismo de Gobierno.

Además, El Magallánico reveló una carta dejada por la mujer, identificándose como “la del ñuñuki azul”, en la que exponía la angustia que sentía en su lugar de trabajo: “Desde que ingresé a fines del 2017 he estado siendo vigilada y ya el último año siendo perseguida, quiero dejar una constancia hacia mi persona y familia no tengo miedo. Si me quieren asesinar, violar o matarme, aparecer un suicidio o una enfermedad, que sea diciendo la verdad y luchando por nuestra patria entrego mi vida a Dios y tengo fe en él”.