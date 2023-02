Ana Gabriel anuncia su retiro en medio de abucheos: “Quiero estar muy lejos porque estoy cansada”

Durante su presentación en el Kia Forum de Inglewood en Los Ángeles, la cantautora mexicana, Ana Gabriel, reveló que se retirará de los escenarios tras 50 años de carrera en medio de una presentación cargada de abucheos luego de que la artista tocara temas políticos.

“Tengo que decirles que pronto dejaré los escenarios. Quiero estar muy lejos porque estoy cansada. Porque tengo derecho de vivir”, declaró la intérprete en medio del show, donde también dedicó unos minutos para hablar sobre la situación política que afecta a países como Nicaragua, Cuba, Venezuela y México.

Tras la polémica, la artista publicó a través de sus redes sociales que pese a “haberlo dado todo”, el público la “puso en una situación difícil como ser humano y como cantante. Me desequilibró como artista”, añadiendo que no tolerará “las faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz, mi canto, mi amistad y mis bendiciones”.

No obstante, la artista se disculpó con los asistentes: “Pido disculpas al público que fue a pasársela bien y que saben que la artista les va a cumplir y les va a llenar el alma de amor, quiero decirles que ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como artista, pero sí, me comprometo a que el show de mañana será completamente lleno de amor y música”.

Sobre su presunto retiro anunciado durante su presentación, la artista no hizo alusión alguna en la publicación.