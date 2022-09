Andrés Tagle responde a Teillier: Votos “se defienden en los colegios escrutadores y el Tricel”

El presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, se refirió este jueves a los dichos del presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, quien hizo un llamado a defender “en las calles” un eventual triunfo del Apruebo.



En conversación con Emol, Tagle manifestó que “los ánimos están muy exacerbados, las posiciones están muy duras y es lamentable porque incluso se puede llegar a la violencia”. Además, calificó las declaraciones de Teillier como “completamente innecesarias”.



“El resultado de nosotros es preliminar, sin valor legal, los votos posteriormente se defienden al día siguiente a las 14:00 horas, no en la calle, en los colegios escrutadores y en el tribunal”, remarcó.



Añadió que “el Servel lo que le entrega a la larga son herramientas para poder hacer presentaciones al tribunal. Nosotros les damos copias digitales, nuestro sistema tiene el resultado a nivel de mesa y para cada mesa está el acta digitalizada. (Los votos) en la calle no se defienden, se defienden en los colegios escrutadores y el Tricel”.



En la misma entrevista, Tagle habló sobre la funcionaria pública que llamó a esconder las cédulas de identidad de quienes voten Rechazo. Al respecto recordó que “en diciembre pasado también lo hizo Víctor Chanfreau y nosotros presentamos una querella contra él”.



“Estamos estudiando esta situación de este evento porque ahí hay un delito de la ley electoral y muy bien tipificado. Esconder el carnet de personas para impedir su voto es un delito”, declaró Tagle.



GEORREFERENCIADO



Por primera vez, el 68% de los votantes estarán destinados a un lugar de votación georreferenciado según su domicilio. Respecto a este tema, la autoridad del Servel dijo que este punto les preocupaba, pero “funcionó bien, la gran mayoría de las personas fueron beneficiadas”.



“Lo más importante es que la gente tenía que consultar sus datos electorales y ya hay 14 millones de rut que ya han consultado sus datos, lo que nos tiene muy contentos (…) el presagio de esto de que haya una alta participación. No hay garantía, pero esperamos que así sea”, externó Tagle.



Finalmente, reiteró que “las personas que no voten arriesgan multas y nosotros vamos a denunciar a los juzgados de policía local a todas las personas que no voten”.