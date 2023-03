Antonia Larraín genera polémica tras crítica a “The Whale”: “No vale la pena”

La influencer chilena Antonia Larraín, activista por la diversidad corporal, opinó sobre las críticas que ha levantado el filme “The Whale”, cinta que le otorgó a su protagonista, Brendan Fraser, el Oscar a Mejor Actor en la reciente ceremonia de los premios de la Academia de Hollywood.

Por medio de su cuenta de Instagram, la influencer entregó su opinión sobre la película y detalló las razones que la alejan de el filme de Darren Aronofsky.

“La verdad es que no la he visto y no la quiero ver. Me basta con los reviews que han hecho otras artistas gordas al respecto… Eso. Parece que es muy revictimizante, que es todo el estereotipo del pensamiento que se tiene sobre las personas gordas”, señaló la escritora del libro “Cuerpo sin vergüenza”

Además, agregó que “no castearon a una persona ni gorda ni queer para un papel que era gordo y queer. No sé qué más hay que decir. Los fat suits, estos trajes para disfrazarse de gordos, cuando hay actores gordos… Mmm, no”.

Larraín fue invitada a la avant premiere chilena de la película, la cual rechazó debido a los reparos que tenía con la producción. “A mí me invitaron a la avant premiere, a ver la película, y yo dije: ‘No, no voy a ir (…) Quería ir a verla para hablar en primera persona de lo que me había pasado, pero dije no. Mi salud mental. No vale la pena”, comentó mediante stories.

Los dichos de Larraín abrieron un amplio debate en redes sociales, los cuales se replicaron durante la noche del lunes. No obstante, el medio local no ha sido el único que ha generado un debate. Desde su estreno, el filme ha sido acusado de “gordofóbico”, tanto por críticos de cine como por actores de la sociedad civil.

Brendan Fraser, actor principal, se refirió a los cuestionamientos en una entrevista con la BBC: “Si pudiéramos abandonar el prejuicio contra aquellos que viven con obesidad, sería un paso en la dirección correcta (…) A menudo perdemos de vista que son seres humanos con pensamientos y sentimientos, y corazones y familias. Y es una historia que se desarrolla a puertas cerradas”, señaló.

Por su parte, el director Darren Aronofsky comentó que “desde una perspectiva de salud, es prohibitivo (…) Es un papel imposible de cumplir con una persona real que lidia con esos problemas”.