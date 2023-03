Anuel AA estrena nueva canción y responde a Karol G: “Tú no eres Shakira ni yo Piqué”

El cantante puertorriqueño Anuel AA recientemente estrenó una nueva canción titulada “Más Rica que Ayer”, la cual rápidamente se volvió tendencia, ya que sus seguidores la catalogaron como una clara respuesta a la canción “TQG”, lanzada por su expareja Karol G en colaboración con Shakira, quien también ha estado envuelta en una polémica ruptura.

“Bebecita, estás más rica que ayer. Te lo juro, quiero volverte a ver (…) Conmigo estás mejor que con él”, señala el extracto de la canción que llamó la atención de sus fanáticos, ya que “bebecita” era el apodo con que el artista se refería a Karol G.

“Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te busco, tú no puedes lastimarme. Tú me perdonas y te perdono lo que hicimos, no soy ni la mitad de lo que tú y yo fuimos. Yo era un ignorante y manejarlo no supimos, a veces lo que damos no es lo que recibimos”, prosigue la letra.

Pese a que no alude formalmente a la colombiana, menciona directamente a Shakira y al exblaugrana, Gerard Piqué. “Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres sigo siendo el nene y me escribes, tirame al DM, no pa’ estar peleando, tú no eres Shakira ni yo Piqué”, se le escucha al puertorriqueño.