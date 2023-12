Arquera de balonmano responde a polémicos dichos de Mayne-Nicholls: “Lo sentí como burla”

La arquera y figura de la selección chilena de balonmano, Madeleine Cortez, respondió este jueves a unos controvertidos dichos de Harold Mayne-Nicholls, en relación a una polémica registrada en el transcurso del histórico evento deportivo.

El combinado nacional consiguió el cuarto lugar en los Juegos Panamericanos. Sin embargo, previo a disputar el duelo por el bronce, el partido tuvo varias postergaciones, a raíz de unas goteras en el techo del Polideportivo de Viña del Mar.

En este sentido, en una entrevista con Emol, Cortez señaló que luego de una espera de dos horas, “se nos dijo que habían hablado entre ambos equipos y que había un acuerdo para que los dos obtuvieran el tercer lugar”. No obstante, y pese a la confusión provocada, el encuentro finalmente se disputó, y después de la derrota, el plantel publicó un comunicado relatando la problemática.

Por su parte, Mayne-Nicholls, en su calidad de director del comité organizador de Santiago 2023, manifestó en dicha ocasión que “yo vi cómo estaba el lugar, estaba en condiciones de jugar y le pregunté a los jueces si se puede jugar el encuentro y me dijeron que sí, entonces se jugó. Todo fue bajo mi responsabilidad. Que después el presidente de la Federación chilena con el entrenador hayan ido al camarín del equipo de Paraguay a convencerlas de que no jugaran para que así ambos elencos ganaran la medalla, esa es otra historia y yo no lo iba a permitir. No entiendo como alguien quiere ganar medalla sin jugar. Esto es deporte, no es administración”.

LA RESPUESTA DE CORTEZ

Bajo este contexto, mediante su conversación con el citado medio, Cortez se pronunció frente a las palabras del expresidente de la ANFP, y sostuvo que “después de ver la situación me rio un poco. Lo sentí como burla que te digan que no quieres jugar cuando te vienes preparando hace mucho tiempo”.

“No sé de dónde sacó ese comentario. En ningún momento se dijo no queremos jugarlo y nos conformamos con lo que se ha hablado. En ningún momento nadie pidió la opinión de las jugadoras. Quedamos muy molestas por lo que se comunicó”, añadió.

Además, indicó que “si no se nos hubiese dicho en ningún momento que se había llegado a un acuerdo de que los dos equipos obtuviera el tercer puesto, hubiese sido más normal”.

En tanto, reconoció que el conjunto paraguayo fue superior en el encuentro por el tercer lugar, expresando que “ellas estuvieron en la misma situación que nosotras, pero ellas pudieron entrar al partido mucho más enfocadas que nosotras grupalmente. Lo que pasó nos llevó a desenfocarnos por tener emociones encontradas, rabia. Yo por lo menos me sentía muy frustrada, con impotencia. Quizá quedó como una mala espinita”.