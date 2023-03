Aseguran que Darío Osorio tuvo encontrón con Berizzo en la Roja: madre del jugador lo desmiente

Darío Osorio fue liberado la semana pasada de la concentración de la Selección chilena por lesión y se convirtió en baja para el amistoso de este lunes ante Paraguay en el Estadio Monumental.

Y en las últimas horas se dio a conocer un supuesto motivo por el que el joven jugador de Universidad de Chile habría salido de Juan Pinto Durán.

Según el comunicador Mauricio Israel, el futbolista de los azules vivió un impasse con el técnico del combinado nacional, Eduardo Berizzo.

“Dicen que está lesionado. Tiene una pequeña lesión pero no era razón para sacarlo de la Selección. Supe de muy buena fuente que Darío Osorio en un entrenamiento se molestó porque le hicieron un foul, reclamó muy fuertemente. Berizzo le llamó la atención, él no lo pescó, no le hizo caso. Y cuando Berizzo fue a discutir con él, se hizo el choro. Para afuera”, expresó.

“Esta misma situación ya se había producido con este chico en la Selección Sub 20 de Patricio Ormazábal. Si se confirma esto, porque todos se protegen, la decisión de Berizzo es la correcta. Pero lo que no me parece es que no se sepa, porque le están haciendo un daño a este gallo”, añadió.

Sin embargo, las palabras de Israel encontraron rápidamente la furiosa respuesta de la madre de Darío, Alicia Osorio, quien aseguró a Bolavip Chile: “Ya hasta me da risa, pero la verdad no la he pasado bien con tanta mentira que dicen. Cuando lo leí, hasta ahora me da risa. Que hablen sin fundamento, que se diga tanta mentira. Si hubiera sido así, créame que hubiera sido la primera en saberlo, porque siempre estoy al pendiente de todo lo que pasa con Darío”.