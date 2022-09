Ataque en Contulmo: Monsalve respaldó decisión de no aplicar Ley Antiterrorista

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, respaldó la decisión del Gobierno de no aplicar la Ley Antiterrorista por el ataque incendiario ocurrido la noche del lunes en la comuna de Contulmo, en la Región del Biobío.



El atentado dejó cuatro personas heridas. Una es Carlos Grollmus de 75 años, quien resultó con una fractura expuesta que implicó la amputación de su pierna izquierda.



Tras el hecho, el Ministerio del Interior se querelló por homicidio calificado en grado de desarrollo frustrado; robo con violencia; intimidación en grado de desarrollo consumado; incendio en ambos casos en desarrollo consumado, obstaculización del libre tránsito en grado de desarrollo consumado; y porte ilegal de armas de fuego y de municiones en grado de desarrollo consumado.



Monsalve se trasladó a la zona junto a la ministra de Defensa, Maya Fernández, para abordar junto a las Fuerzas Armadas y de Orden la aplicación del Estado de Excepción.



En ese contexto fue consultado sobre la no aplicación de la Ley Antiterrorista, ante lo que respondió: “Esta no es una decisión netamente política como algunos plantean, que sería por razones políticas o perfiles políticos de los gobiernos si se aplica o no se aplica la Ley Antiterrorista. Seamos francos, la Ley Antiterrorista no es una buena ley, la que está vigente hoy en Chile”.



“Tiene un fuerte componente subjetivo, o sea hay que demostrar la intención y no los hechos, no la evidencia, sino que además la intención. Eso hace que muchas veces sea difícil tipificar y sancionar a alguien por el delito de terrorista”, acusó.



El subsecretario detalló que “el artículo cuarto de la Ley Antiterrorista permite además la rebaja de penas que, en el caso de que alguien colabore, va a obtener penas bastante similares a las que establece el Código Penal. La ley de seguridad del Estado, en el artículo 13° también permite la rebaja de hasta dos grados en la pena en materia de colaboración”.



De esta manera, afirmó que la acción judicial interpuesta por el Ejecutivo está basada en la “eficacia jurídica, de eficacia penal, porque lo que queremos es que las personas sean sancionadas y que la evidencia cumpla el estándar para permitir que, finalmente, sean condenadas y que las condenas tipificadas en el Código Penal son suficientemente altas para desbaratar y sancionar de manera justa a quienes cometen delitos que consideramos graves”.

GOBERNADOR DÍAZ PRESENTARÁ QUERELLA



El gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, anunció que se querellará por Ley Anterrorista. “Pareciera que en Santiago esto se asimila como un vehículo más que se quemó y lo que aquí pasa son problemas todos los días. Todos los días hay cortes de caminos, todos los días hay amenazadas, todos los días hay balaceras y con una frecuencia inusitada están habiendo quema a propiedades y ataques a personas”, criticó.



“Acá tenemos acciones de carácter terrorista, lo que ocurrió el lunes es una acción terrorista”, añadió.