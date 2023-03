“Autopréstamo”: Marcel advierte que efecto en los mercados sería “inmediato”

En la Sala de la Cámara de Diputados se discute este miércoles la idea de legislar el proyecto de ley que busca permitir que los afiliados puedan retirar dinero de los fondos de pensiones a modo de “autopréstamo”, debiendo devolverlos a la entidad.



La discusión cuenta con la participación del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien reiteró que la iniciativa es un “retiro encubierto” y advirtió que tendría un efecto “inmediato” e incluso mayor a los anteriores retiros a los fondos previsionales.



“El impacto que vamos a tener sobre el precio del dólar, sobre las tasas de interés, sobre la inflación, va a ser tanto o mayor como lo fue en el caso del tercer retiro”, advirtió Marcel ante los legisladores.



El secretario de Estado recalcó que la iniciativa, como está, propone pedir entre 15% y 100% sin tope “ni en monto ni en oportunidad” a los ahorros previsionales. “Es decir, este ‘autopréstamo’ podría solicitarse incluso por una persona que ya está jubilada”, indicó.



Posteriormente, acusó que la propuesta es distinta “en el contenido, en la forma y en el mecanismo de tramitación legislativa” respecto al autopréstamo que propone el Gobierno en la reforma previsional, la que señaló “es un esquema de ‘autopréstamo’ del cual se puede hacer ejercicio en cualquier momento de la vida, hasta cinco años antes de jubilarse, con montos acotados y normas concretas de devolución del mismo”.



Por ello, Marcel remarcó en este caso “se trata de una iniciativa con todas las consecuencias, corregidas y aumentadas, de los retiros anteriores”.



En esa línea, acusó que los retiros “al menos 5% de la inflación que tuvimos en el momento más alto de la inflación en Chile, se explica por los retiros de fondos de pensiones”.



“El Banco Central estima que al menos dos tercios del aumento de la inflación en Chile se debe al conjunto de medidas expansivas que se adoptaron durante la crisis, particularmente en el 2021. Es decir, las ayudas masivas a través de los IFE universales y por otro lado los retiros de los fondos de pensiones. Por lo tanto, hay una fracción que corresponde a los retiros. Pero es la fracción más grande, porque en términos de liquidez fue un monto significativamente mayor”, detalló.



Además, apuntó “particularmente” al tercer retiro, explicando si bien en el primer retiro el impacto fue “muy menor” debido a que “la economía estaba débil”, en el tercer giro “no solamente la economía estaba iniciando su recuperación, sino que, en particular, la manera en que repercutió en los mercados fue a través de la visión que la oleada de retiros era imparable, y que al tercer retiro seguiría un cuarto, un quinto y un sexto”.



“Por lo tanto, el aumento del tipo de cambio, del dólar, de las tasas de interés, no se revirtió. Y con eso, tuvimos que convivir durante más de un año y medio”, lamentó.



El titular de Hacienda afirmó que actualmente “la economía está recuperándose, la inflación lleva cuatro meses cayendo, las tasas de interés han bajado, el dólar ha bajado. Eso refleja que en este último año en particular, se ha reducido la incertidumbre”.



Sin embargo, enfatizó que es “un momento de particular tensión en los mercados financieros”, donde “hay una extrema atención, a cualquier señal en cualquier parte del mundo, de medidas, fenómenos o eventos que aumenten o generen turbulencias de carácter financiero”



En esa línea, recalcó que aprobar el “autopréstamo” sería “imponerle a los chilenos una vuelta de la desesperanza producto de lo que ha sido la trayectoria de la inflación. Los chilenos y chilenas han vivido tres años de enorme incertidumbre”.



Además, reiteró que los retiros “no son ingresos, ni ayuda, ni alivio. Porque los efectos inflacionarios que tienen, se comen todo el beneficio, el ingreso adicional”.