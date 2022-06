Ávila: condonación del CAE anunciada por Boric “no es un perdonazo”

El ministro de Educación, Marco Ávila, aclaró la iniciativa mencionada en la cuenta pública del Presidente Boric donde señaló que presentarán un Plan de Condonación de la Deuda Educativa en 2023, luego de una posible aprobación de la reforma tributaria.



El Mandatario detalló que el proyecto creará un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, que terminará con el CAE, el Fondo Solidario y los Créditos Corfo.



En entrevista con Radio Universo, el ministro Ávila quiso aclarar este anuncio, señalando que esta iniciativa de Gobierno para condonar el Crédito con Aval del Estado (CAE), “no es un perdonazo”.



Si bien, el secretario de Estado expresó que el CAE “es una muy mala política y tiene a muchas personas endeudadas en el país, en condiciones muy complejas”, enfatizó en que la iniciativa del Ejecutivo consta de tres ejes y que “no es un perdonazo”.



“Todos serán beneficiados por esta condonación. Cada uno, dependiendo de sus características como deudores, tendrán algún efecto de este proyecto de ley sobre ellos”, detalló. De esta manera, se crearán categorías de deudores de acuerdo a cuánto han pagado y su remuneración.



Añadió que “tiene que ser progresivo, no va a ser para todos igual”; y que la condonación “tiene que ser gradual, porque estamos hablando de mucha plata y eso no se va a hacer de una sola vez o en un solo Gobierno”.



Ávila descartó entregar detalles del monto exacto que implica esta medida, pero dijo, sobre la cifra de 8 mil millones de dólares, que “ese podría ser el piso, pero no me quiero comprometer”.