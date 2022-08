Ávila por hechos de violencia en Instituto Nacional: “Ya no tienen un móvil político”

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirió la tarde de este miércoles a la violencia que han protagonizado últimamente los estudiantes del Instituto Nacional.



Esta semana comenzó con una serie de desórdenes públicos ocasionados presuntamente por los alumnos del emblemático plantel, ubicado en pleno centro de Santiago. Con participación de los denominados “overoles blancos”, lanzaron bombas molotov y generaron daños en el recinto, e incluso se enfrentaron con Carabineros.



Tras los hechos, se reportaron graves daños en la infraestructura del Instituto Nacional, entre los que se incluyen destrozos de vidrios, equipamiento de salas de clases, saqueo del casino Junaeb, una fogata en el patio central, e incluso un incendio en una de las salas de inspectoría.



En este contexto, el ministro Ávila, en conversación con Radio ADN, subrayó que “estos hechos de violencia a estas alturas ya no tienen un móvil político, naturalmente hay necesidades, especialmente en temas de infraestructura con un liceo tan antiguo como el Nacional que requiere remodelar sus salas de clases”.



Añadió que “aquí claramente el móvil es derechamente un desorden que no tiene ningún sentido, no hay un objetivo claro respecto de estos grupos, claramente muchos de ellos son estudiantes, pero que no han permitido poder retomar la normalidad tras la pandemia”.



En este sentido, el titular de Educación manifestó que están trabajando en “formas de acompañar al sostenedor, que en este caso es el Municipio de Santiago, a encontrar soluciones”.



“Hoy lo que tenemos que hacer, por una parte en términos de educación, es una actualización de protocolos y reglamentos internos, el trabajo con los equipos directivos y profesores para la identificación de estos estudiantes, cuestión que no había sucedido antes”, profundizó.



Y cerró agregando que desde el ministerio, están “permanentemente pidiendo a profesores y profesoras que ayuden a identificar a los estudiantes para poder hacer la aplicación como corresponde de manual de convivencia y esto implica que podrían ser expulsados del establecimiento”.