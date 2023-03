Bachelet subrayó importancia de la democracia ante nuevo 8M

La expresidenta, Michelle Bachelet, se refirió a la importancia de la democracia ad portas de que este miércoles 8 de marzo se conmemore un nuevo Día Internacional de la Mujer.



Bachelet realizó una reflexión durante el encuentro “Las políticas públicas y la cooperación para la igualdad de género”, organizado por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).



“Sin democracia, la igualdad de género es una quimera, sin democracia no hay espacio para cuidar las relaciones entre unos y otros. Si no se cuida este pacto básico, se retrocede en libertades y derechos que tomaron décadas en conquistarse”, indicó Bachelet, según consignó Emol.



La exjefa de Estado justificó su análisis tras acusar que “las interrogaciones sobre el desarrollo de nuestra región han sido progresivamente dejadas en un segundo plano”, remarcando que “es un periodo frustrante para la toma de decisiones colectivas. Estamos atrapados entre un presente apremiante y un porvenir que se ve incierto. Los debates están empantanados en la circulación de fake news y de desinformación”.



Por ello se preguntó: “¿Cómo encontrar un equilibrio para ofrecer claridades sobre las rutas a privilegiar? No es una tarea fácil, pero creo que habrá que convocar esfuerzos para consolidar y anticipar”.



“Consolidar lo que representa lo mejor de nuestro pasado: debemos defender la paz y la democracia. Lo que pensábamos que era un piso alcanzado, un triunfo del siglo XX, se encuentra en una situación de fragilidad que nos debe llamar a reaccionar”, añadió.



De esta manera, señaló que “cada paso en la dirección de la igualdad de género es necesario. Pero hay que acelerar la marcha. La distancia por recorrer sigue siendo demasiado larga y la velocidad de los cambios demasiado lenta”.



“Por eso es tan importante entender que esta no puede ser únicamente una preocupación de las mujeres: es una tarea que los hombres deben hacer propia. Si queremos hacer un cambio en la trayectoria y la velocidad de la igualdad de género, nadie puede tomar la posición de espectador”, complementó.



Finalmente, la exalta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU recalcó que la tarea “no es un favor, no es una demostración de buena voluntad, es la decisión inteligente para un desarrollo pleno del conjunto de la sociedad”.



“Esto puede depender solamente de los liderazgos y activismos feministas”, cerró.