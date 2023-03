Bachelet y Compagnon podrían coincidir en audiencia por demanda de pensión de alimentos

A las 10:00 horas de este sábado 4 en el Centro de Mediación Familiar de Providencia podría producirse un encuentro entre la expresidenta Michelle Bachelet Bachelet y su exnuera, Natalia Compagnon, debido a la demanda interpuesta por la última, intentando forzar el pago por pensión de alimentos que adeuda su exesposo Sebastián Dávalos, quien vive actualmente en España.



Separados de hecho desde 2017, esta medida judicial de Compagnon es en favor de sus dos hijos, nietos de la exmandataria. La cientista política decidió demandar a raíz de que Dávalos no respondiera por ellos -acusa-desde el año 2020 y sobre todo porque ya no está viviendo en Chile, encontrándose actualmente en Barcelona cursando un magíster y viviendo con su actual pareja, la médico María José Cordero.



Ante la eventual reunión, Dávalos consignó a Radio Biobío una crítica abierta a su expareja. “La ambición debe tener un límite. Por eso es que he decidido emitir este comunicado para manifestar, como lo he hecho durante largo tiempo, que siempre ha existido la voluntad y las vías de comunicación para llegar a un acuerdo que sea beneficioso para nuestros hijos (…)”, manifestó.



“Hoy, me encuentro en la desagradable situación de haber hecho noticia en materias de índole privada y que afectan particularmente a mis hijos. Estamos hablando de antecedentes privados que han sido expuestos al escrutinio público sin lógica alguna. Además, se intentan acciones contra miembros de mi familia con el único fin de conseguir aquello que no se pudo lograr a través de un acuerdo entre personas adultas y responsables”, apuntó posteriormente el también cientista político.



La abogada de Compagnon, Alejandra Borda, enfatizó que es importante destacar “que Natalia jamás ha pedido algo para ella, pese a que existe la figura de la pensión conyugal, sino que exclusivamente ha actuado en representación de sus hijos”.



Luego, remarcando que la buena fe que se predica de parte de Dávalos se les podría haber entregado alguna dirección para realizar la notificación o un mandatario en su representación para analizar las necesidades de los niños.



“Mientras eso no ocurra, seguiremos en la búsqueda de caminos alternativos de diálogo… entre estos se enmarca la mediación con la abuela de los niños, y hasta donde podemos observar hasta ahora, desde ambas partes existe buena disposición para sentarse a conversar”, concluyó Borda.