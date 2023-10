Belén Mora revela que fue víctima de una agresión mientras caminaba con su hijo: “Me sentí muy en peligro”

La comediante nacional, Belén Mora, confesó este jueves en sus redes sociales que sufrió una agresión por parte de un individuo mientras caminaba con su hijo en plena vía pública.

A través de sus historias de Instagram, la ex “Morandé Con Compañía” detalló que “voy con mi hijo en el coche, está durmiendo menos mal, y hace un rato, una persona me empujó a propósito el hombro“.

“Era un hombre grande, y me dijo ‘me das asco’. Para que entiendan el nivel de hate que tiene alguna gente”, indicó.

Asimismo, expresó que en ese instante “me sentí muy indefensa, me sentí muy en peligro, y me dio mucha pena, porque algunas personas vieron eso, y no hicieron nada”.

En este sentido, realizó un especial llamado a sus seguidores, al mencionar que “los invito a que, si ustedes ven que le pasa eso a alguien, intervengan”.

Además, relató que debido a la incómoda situación, tuvo que detenerse y llevar a cabo un ejercicio de respiración, “para que no me diera una crisis de angustia”.

Por último, y un poco más calmada, ironizó al citar a la villana de la película “Chicas Pesadas”. “No me queda más que citar a una filósofa… Regina George: ‘Why you so obsessed with me?’ (¿Por qué estás obsesionada conmigo?)”, sentenció.