Bloqueo de Pase de Movilidad: Ministra Yarza dice que no habrá “flexibilización” para vacunados en últimos días

La ministra de Salud, María Begoña Yarza, dijo la tarde de este martes que no habrá una “flexibilización” ante el bloqueo del Pase de Movilidad en aquellas personas que hayan recibido la cuarta dosis –o segunda dosis de refuerzo- durante la semana pasada, y los días lunes y martes de la presente, debido a que el periodo de registro y validación demora 14 días.



A partir de este miércoles 1 de junio, la cuarta dosis se incorporará como un criterio para mantener el Pase de Movilidad habilitado.



Esto correrá para aquellas personas que se hayan inoculado con la tercera dosis hace más de seis meses.



“Las personas pueden ir a trabajar, pueden ir al colegio, pueden transitar en el espacio público. Lo que estamos regulando e invitando es al espacio de ocio. Creo que los 14 millones que están al día, esperan este paso de la vacunación a estos dos millones setecientos mil que esperan, así que no va a haber ninguna medida de flexibilización”, sostuvo María Begoña Yarza.



En esa misma línea, la secretaria de Estado indicó que “la vacunación sigue, tanto en la atención primaria y los centros públicos y privados, vamos a seguir con las estrategias en terreno. Que mañana incorporemos la cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo no significa que es un punto de quiebre y que las cosas cambian y que no vamos a tener centros de vacunación. La invitación es que nos sigamos vacunando”.



Yarza indicó además que el bloqueo del Pase para los rezagados es “una medida exitosa”, pues es una “invitación a que se sigan vacunando. Así que decir que no va a haber flexibilización, sino que más bien el incorporar esta cuarta dosis significa que la invitación es a seguir vacunándonos”.