Bono confiesa que odia el nombre de “U2” y que le avergüenzan las canciones de la banda

Una sorprendente confesión realizó el vocalista de “U2”, Bono, quien confesó en una conversación con el podcast Awards Chatter, que odia el nombre de la banda y se avergüenza de las canciones que canta.

“He estado en el coche cuando una de nuestras canciones ha sonado en la radio. Me he puesto del color de, como decimos en Dublín, escarlata. Estoy tan avergonzado de ellas. Me dan vergüenza ajena”, admitió el cantante, añadiendo que la canción “Vértigo”, es la que más le enorgullece, porque “conecta con la multitud”.

Asimismo, reconoció que el nombre de la banda tampoco nunca fue de su agrado, al confesar que “realmente no me gusta (…) En nuestra cabeza, era como el avión espía, el U-Boat. Era futurista, como resultó implicar este tipo de aquiescencia. No, no me gusta ese nombre. Todavía no me gusta mucho el nombre”.

El artista recordó que fue el primer gerente que tuvo la banda, Paul McGuinness, quien consideraba que el nombre de “U2” era una buena opción, ya que era simple por ser solamente una letra y un número, lo que eventualmente quedaría bien en una camiseta.

“Creo que U2 empuja mucho el barco de la vergüenza y tal vez ese sea el lugar en el que hay que estar como artista, ya sabes, justo en el límite de tu nivel de vergüenza”, sentenció en una curiosa confesión Bono.