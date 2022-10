Boric en encuentro de la Sofofa: “Sería irresponsable afirmar que los últimos 30 años fueron negativos para nuestro país”

El Presidente Gabriel Boric participó la noche de este miércoles en el Encuentro Anual de la Industria, organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), evento que luego de tres años puede volver a realizarse de forma presencial.



La reunión contó con la presencia de representantes del sector -como el presidente del gremio, Richard Von Appen– y diferentes autoridades del Gobierno



En la oportunidad, el Mandatario agradeció la disposición de Von Appen, pese a tener “diferencias y discrepancias” con él. “Lo celebro, porque el tono y la disposición con la siempre me he encontrado con el presidente de la Sofofa hace que podamos reunirnos y discutir estas diferencias en un marco respetuoso y democrático”, dijo.



Añadió que “sería irresponsable afirmar que los últimos 30 años fueron negativos para nuestro país, sería a su vez irresponsable afirmar que las últimas décadas no han tenido problemas”.



“No se trata ni de decir que estuvo todo mal, no solo que está todo bien, tenemos que buscar el ancho camino del medio, que nos permita reconocer nuestros desafíos pendientes y trabajar en conjunto para superarlos, si cada uno se encierra en sus trincheras, como lo hizo de alguna manera el sector del que provengo tras el plebiscito de entrada, donde el 80% de los chilenos decidieron cambiar la Constitución, y fue el espíritu que primó durante el proceso de redacción de la propuesta que fue rechazada, nos vamos a equivocar”, añadió.



El Jefe de Estado subrayó que “la seguridad es nuestra primera prioridad, y por eso hemos estado poniendo las acciones y los recursos donde ponemos las palabras, y así lo sabe la institución de Carabineros. (…) ¿Significa eso que hay que dejar de lado el proceso de cambios institucionales en materia previsional o constitucional? No significa eso”.



Esto, luego de que Von Appen hiciera en su discurso un llamado para “recuperar el respeto, especialmente hacia las instituciones de este país, reconstruyendo la paz social, la estabilidad y la seguridad”.



“Presidente, si usted logra orientar su gobierno hacia lo anterior, nosotros como empresarios sabremos una vez más, crecer en la adversidad y dar mejores expectativas de vida y progreso a todos los chilenos y habitantes de nuestro país”, indicó el líder de la Sofofa.