Boric en investidura de nuevo director de la PDI: “Las acciones de una persona no pueden manchar a toda una institución”

El Presidente Gabriel Boric participó la tarde de este lunes de la investidura del nuevo director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, quien ocupará el cargo que dejó Sergio Muñoz, actualmente en prisión preventiva tras ser acusado por violación de secretos de causas que tienen carácter de reservadas.



Durante la ceremonia, el Mandatario reconoció el “abnegado” trabajo de lo más de 12 mil funcionarias y funcionarios de la PDI y recalcó que “las acciones de una persona o de un par de personas no pueden manchar a toda una institución”.



Boric remarcó que el nuevo director de la institución “comienza esta labor con un tremendo desafío por delante. Fue un nombramiento razonado, que pensamos y estudiamos con detención, pero fue un nombramiento también intempestivo. Esos desafíos que usted tiene por delante, tengo la confianza que los va a abordar con una tremenda responsabilidad, basado en sus 35 años de carrera entregados a la institución”.



El Jefe de Estado subrayó que “quienes no cumplan con las exigencias de transparencia, legalidad y honestidad, no tienen cabida en esta institución, ni en ninguna otra institución del Estado, y ese estándar comienza y se aplica desde el Presidente de la República hacia abajo”.



“Desde el inicio de nuestro Gobierno hemos venido realizando diversas acciones para fortalecer la labor de las policías, y hoy quiero que ustedes funcionarios y funcionarias de la PDI sientas nuestro respaldo como Estado y como Gobierno, y que seamos capaces en conjunto de transmitir confianza y certezas a toda la ciudadanía”, añadió.