Boric en su primera cadena nacional tras cuenta pública: “En Chile tenemos una fractura que nos duele”

El Presidente Boric realizó, a partir de las 21 horas de este miércoles, su primera cadena nacional, la que se prolongó por cerca de media hora.

En la ocasión, el Mandatario hizo una bajada de la cuenta pública que rindió durante la mañana de esta jornada en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en Valparaíso.

Boric volvió a detallar los ejes que tendrá su Gobierno y habló de las prioridades de su administración, enfocadas en materias como pensiones, reforma tributaria, seguridad y economía.

Según remarcó, “son cien medidas concretas que buscan ayudar a las personas, enfrentar los abusos y modernizar el país, apuntando siempre a mejorar la calidad de vida y sin que nadie se queda atrás”.

El Mandatario hizo un análisis del momento que, a su juicio, vive el país: “En Chile tenemos una fractura que nos duele, marcada por la desigualdad y abusos que experimentan muchos de ustedes, cuando tienen que pasar por eternas listas de espera en salud, sentir inseguridad en tu barrio o cuando eres mujer en cualquier espacio público”.

Añadió que “esa fractura debemos sanarla. Por eso esta noche quiero hablarles de la esperanza, contarles de las tremendas posibilidades que tenemos si es que actuamos juntos y decirles que es posible un país mas justo y digno para todas y todos”.

REFORMAS

El Presidente comenzó la mención a las tres medidas que tomarán tiempo en dar resultados. Partió diciendo que en las próximas semanas presentará una reforma tributaria, que significa “un paso fundamental para financiar las reformas de fondo”.



Más tarde y como segundo punto, anunció que en agosto presentará una propuesta de un nuevo sistema de pensiones, basado en la seguridad social, “que el actual modelo de AFP no es capaz de conseguir”. Frente a este punto, enfatizó en que “la reforma no tocará los fondos que ustedes han ahorrado a lo largo de sus años de trabajo”.



“Nunca más una salud que discrimine entre ricos y pobres”, comenzó narrando en tercer lugar. Respecto al área de salud, Boric reafirmó el compromiso de crear “un Fondo Universal de Salud, donde cada persona recibirá el mejor tratamiento que el país en su conjunto pueda ofrecerle”.



Respecto a las problemáticas a resolver en un corto plazo, el Mandatario manifestó tener “claro que debemos hacernos responsables de las urgencias de hoy”.



Sobre la inflación confesó que no es un problema fácil de resolver, por lo que tenemos que evitar la tentación de medidas que puedan ser populares, pero que nos causarían más daño que beneficios. No todo lo que brilla es oro”.



Continuó mencionando que se invertirán más de 3.500 millones de dólares en el programa Chile Apoya, en beneficio directo de la vida cotidiana de las personas.



Sobre la seguridad, Boric dijo que tiene “clarísimo que el incremento de la violencia y de la delincuencia es una de sus principales preocupaciones”. E hizo un llamado a los delincuentes: “Se equivocan quienes creen que podrán amedrentar a las comunidades de manera impune. La violencia criminal no forma parte de la democracia”, dijo.



Además, el Mandatario se refirió específicamente a la polémica por el uso de armas. Luego de que figuras de oposición se mostraran disconformes con la prohibición en su uso.



“Las armas son fuente de riesgo, violencia, delincuencia y muerte. Lo son en Estados Unidos y también en Chile. No queremos llegar a eso”, advirtió.



En materia de economía, el Presidente señaló que “vamos a dar los pasos necesarios hacia un nuevo modelo de desarrollo con crecimiento inclusivo, sustentable y ecológico”, que apoye las pymes y reduzca la jornada laboral a 40 horas.



Agregó también que espera que la iniciativa de crear “la Empresa Nacional de Litio contribuya a mejorar el bienestar de toda la población del país”.



En materia de conectividad, el Mandatario reafirmó el compromiso de suscitar la creación de trenes en el país, porque incluye la unión entre Santiago y Valparaíso, y Chillán y Concepción. “Los trenes no son nostalgia del pasado; son comunidad y futuro”, finalizó.



Para concluir su discurso, el Presidente agradeció a los niños y niñas del país por sus cartas, dibujos y apoyo. “Este también es su Gobierno”, dijo antes de finalizar, enviando un abrazo a la población.