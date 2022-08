Boric: “Garantizo que como Gobierno vamos a empujar” lo que “los partidos de nuestra coalición han acordado”

El Mandatario participó en esta jornada en el Tercer Congreso Jóvenes Futuro 2022 que se lleva a cabo en el edificio del ex Congreso Nacional de Santiago. “Ustedes hoy día son de verdad protagonista y yo sé, porque me siento joven, tengo 36 años, todas las veces que a los jóvenes nos dicen que no, que no se puede, que somos idealistas como si eso fuera un insulto. En mi experiencia muchas veces me dijeron de que tenía que esperar, de que no entendía cómo funcionaba el mundo, cómo funcionaba la vida y que, por lo tanto, tenía solamente que esperar, esperar y esperar”, remarcó.