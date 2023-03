Boric respondió a Carter y negó “telefonazo”: “En esa pelea no estoy interesado”

El Presidente Boric descartó que el Gobierno esté involucrado Gobierno en la investigación interna iniciada por la Fiscalía Metropolitana Oriente respecto a la entrega de información no oficial proporcionada al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, sobre 19 viviendas vinculadas a indagaciones penales vigentes por narcotráfico.



El sumario ocurre en medio de los operativos de demolición de las denominadas “narco -casas”, liderados por el jefe comunal y de amplia repercusión mediática.



Tras conocer la determinación del Ministerio Público, Carter acusó que hubo un “telefonazo desde La Moneda”, afirmando que “no esperábamos un balazo en la espalda por parte del fiscal nacional, Ángel Valencia”.



Consultado sobre el tema, Boric dijo que “eso es absolutamente falso, la fiscalía es un ente autónomo. No ha habido ningún llamado por parte del Gobierno, pero además yo estoy preocupado de luchar contra la delincuencia, contra el narcotráfico y no contra alcaldes. Así que en esa pelea no estoy interesado”.



El Mandatario emitió las declaraciones cuando tomaba un vuelo rumbo a Santo Domingo, República Dominicana, para participar en la XXVIII Cumbre Iberoamericana de este 24 y 25 de marzo.



Las palabras del Presidente se suman a las del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien declaró: “Sobre la afirmación del alcalde, no sabría cómo calificarlas, solo recordar que el Ministerio Público es una institución autónoma del Estado. No solo autónoma, tiene autonomía constitucional y por lo tanto es bien poco probable ese tipo de telefonazos”.