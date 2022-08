Boric: Si gana el Apruebo “no se dependerá del veto histórico de la derecha”

El Presidente Boric aseguró que “no se va depender del veto histórico de la derecha” en caso de que triunfe el Apruebo en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.



Consultado sobre la posibilidad de que el oficialismo defina una propuesta conjunta de reformas a la nueva Carta Fundamental antes del plebiscito, el Mandatario sostuvo que “he conversado con los presidentes de partidos respecto a este punto en particular. Como Gobierno, tenemos el deber de garantizar que todo Chile vote informado, y decir una vez más que ambas opciones del 4 de septiembre, rechazar y aprobar, son legítimas”.



“Dicho esto, no veo una dificultad para llegar a acuerdos. Veo que se está dando un debate que enriquece, donde hay consenso transversal entre quienes quieren una nueva Constitución, de que el proyecto se puede mejorar. Y hay una discusión sobre cuáles son los contenidos específicos en aquello”, añadió.



En esa línea, destacó que existe “una voluntad compartida de las dos coaliciones, de impulsar un proceso de mejoras. Para eso, es importante entender que los escenarios de Apruebo y Rechazo son distintos”.



“Si se aprueba el nuevo proyecto de Constitución, no se va a depender del veto histórico que ha tenido la derecha durante los últimos 30 años respecto a la Constitución actual. Si se rechaza, vamos a volver a foja cero y tendríamos que empezar un nuevo proceso constituyente, tal como lo decidió el pueblo de Chile, y yo ya manifesté de manera clara que esa es la posición del Gobierno”, recalcó.



De esta manera, el Presidente aseveró que “creo que las coaliciones están de acuerdo en lo sustantivo, que el proyecto es perfectible, y son ellas las encargadas de dar las garantías de que eso se va a llevar adelante”.



Así, el Mandatario indicó que para la proposición de reformas, las coaliciones oficialistas “cuentan – -e insisto, respetando las legítimas opciones que hay en el plebiscito- con el respaldo del Gobierno”.



Finalmente y ante la posibilidad de que surja un documento con los aspectos a reformar de la propuesta de Carta Magna, Boric señaló que “no solamente lo veo viable, lo insto”.