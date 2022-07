Boric y dichos de Llaitul: Si reconoce vínculos con delitos debe ser investigado

El Presidente Gabriel Boric se refirió este viernes a las últimas declaraciones del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien reivindicó una serie de atentados en la Macrozona Sur en venganza por la muerte de uno de sus integrantes en un hecho ocurrido el año pasado.



El Mandatario sostuvo que “si alguien reconoce vínculos con ilícitos por supuesto que eso tiene que ser investigado y de concluirse una investigación, ser sancionado como corresponde”.



Afirmó que “acá lo importante es que desde el Estado de Chile, más allá de este Gobierno, tenemos un problema muy grave y para solucionarlo no lo vamos a lograr si es que caemos en las provocaciones de quienes no quieren diálogo, de quienes no quieren que esto se solucione”.



“Aquí hay quienes quieren mantener y perpetuar el conflicto. A quienes cometen delitos, van a ser perseguidos con toda la fuerza de la ley como corresponde. La gran mayoría de las comunidades del pueblo mapuche son pacíficas, son trabajadores y trabajadoras, no quieren la violencia”, agregó.



Añadió que “un flaco favor le hacen quienes insisten en el miedo, en la amenaza y en la violencia como método de acción política. Este Gobierno no legitima la violencia como método de acción política, los delitos tienen que ser perseguidos con toda la fuerza de la ley y en eso el Gobierno no tiene complejos”.



Llaitul, en una entrevista al sitio Werken Noticias, declaró sobre los últimos ataques que “la forma nuestra de reivindicarlo es obviamente a través del sabotaje (…), como ha quedado de manifiesto en estas últimas dos semanas”.