Botota protagonizará polémica pelea con Angélica Sepúlveda en “Tierra Brava”: “Por eso estás sola…”

Una nueva y tensa pelea se emitirá este martes en el reality de Canal 13, “Tierra Brava”, conflicto que estará protagonizado por Botota y Angélica Sepúlveda, y en donde esta última terminará llorando por las duras palabras de su compañero.

Según el adelanto del próximo capítulo que compartió la propia exseñal católica, la discusión comenzará en la habitación, con Sepúlveda comentado que “no quiero hablar contigo”.

“¿Pero por qué, si yo no te hice nada?”, contestó el transformista, mientras que la “Fierecilla de Yungay” insistió en que “no quiero hablar (…) no estoy enojada, simplemente no quiero hablar contigo, porque no quiero hablar contigo, simple. ¿O qué? ¿Estoy obligada?”.

Luego, Botota reaccionó con molestia, y señaló que “¡No juegues conmigo! Yo soy peor que tú, soy peor. No estabas haciendo nada, por eso entraste al reality”.

“No estabas haciendo nada. Por eso estás sola. No tienes… (la transmisión muteó las palabras). Estás sola”, añadió.

Acto seguido, Angélica manifestó sorprendida que “¿Qué dijiste?”, y Botota respondió que “lo que le dijiste a ella, ‘jamás tendría un hijo como tú’. Entonces, aguántate, aguántate (…) ¡Tú me tomaste mis cosas, desubicada!”.

Posteriormente, en el patio de la casa-hacienda en Perú, Arturo Longton consoló a Sepúlveda dándole un abrazo, y expresó que “quiero que sepas que nuestro equipo te recibe con los brazos abiertos”.

“¿Sabes qué me dio pena? Me dio pena que se burlara que haya perdido dos bebés y eso no se lo voy a perdonar nunca. Que a una mujer le digan una cosa así, no tiene perdón. O sea, de verdad de que no”, sentenció Angélica entre lágrimas.