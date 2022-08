Bown y Barraza protagonizaron tenso cruce en debate por nueva Constitución

Un tenso cruce protagonizaron los exconvencionales Carol Bown (UDI) y Marcos Barraza (PC) durante su participación en T13 Noche, en el marco del debate respecto de la seguridad social en la Nueva Constitución.



Todo comenzó cuando el militante comunista hizo hincapié en que “la actual Constitución, la del abuso, la que observa contemplativamente la corrupción, no dice nada respecto de la seguridad pública”.



Ante esto, la abogada expresó: “Marcos, tú eres tan ingenuo de creer que porque lo diga la Constitución…”. No pudo finalizar su intervención, pues su interlocutor pidió finalizar su propia idea tras haber sido interrumpido.



“Hay un mandato taxativo hacia el Estado para proteger, y es bien importante, porque además dice ‘de forma equitativa’. Yo vivo en Santiago Centro, donde Carabineros afortunadamente pasa siete veces más o menos por mi casa en el día. Mi hija vive en Ñuñoa, y pasan 20 veces. Pero mi papá vive en Maipú, y deben pasar una vez cada cuatro meses”, ejemplificó Barraza.



A lo anterior, acotó: “Hay una desproporción de la policía. Está concentrada en comunas exclusivas, no en los barrios populares, y tiene que ser proporcional”.



En ese momento, Bown intervino afirmando: “Marco, tú eres del sector político que se ha dedicado a decir que Carabineros viola los Derechos Humanos, y ahora estás pidiendo más carabineros. Yo de verdad no entiendo”.



“Pero a mí lo que más me preocupa es que tú creas que la gente de verdad cree que porque la Constitución dice que el Estado debe hacerse cargo de la seguridad, eso se va a cumplir. Para que se cumpla tienen que haber recursos, voluntad política. Hay que hacer la pega, no que lo diga el texto. La Constitución venezolana consagra el derecho a la vivienda, y hoy los venezolanos prefieren estar viviendo en el bandejón central de la Alameda”, agregó.



Luego, el exministro de Desarrollo Social respondió: “Yo no sabía que Carol subvaloraba tanto la Constitución, porque que esté consagrado constitucionalmente en derecho a la seguridad pública, es un mandato para la acción del Estado y las policías. La Constitución del abuso no lo contempla”.



“Tu Constitución del abuso, la Constitución comunista sí consagra el derecho a la vivienda, pero no es propia, por lo que el Estado va a hacer lo que quiera”, intervino Bown.



Ante esto, Barraza replicó a su contraparte: “Artículo 51, derecho a la vivienda digna y adecuada. Artículo 78, derecho a la propiedad en todas las especies. La verdad es que estoy impresionado por lo nerviosa que te has puesto”.



“¿Yo estoy nerviosa? Marcos, yo creo que el nervioso eres tú. Te voy a decir una cosa: la gente no es tonta”, remarcó Bown.