Brun y jugar de defensa central en la U: “Si el DT me ve con condiciones, bienvenido sea”

Universidad de Chile otra vez convive con el fantasma del descenso debido a los últimos malos resultados en el Campeonato Nacional. Además, el cuadro azul se ha visto golpeado por sensibles bajas en la defensa, por lo que el volante uruguayo Álvaro Brun tuvo que regresar a la titularidad, pero en la última línea.

El charrúa se refirió a esta situación durante la conferencia de prensa de este martes, al expresar: “Se hace difícil no jugar, sentirse no importante, más cuando estás en un país que no es el tuyo. Más cuando no tienes a tu círculo más íntimo cerca. Me ha tocado estar solo. A veces cuesta, pero por suerte encontré un grupo unido, que me ha brindado la mano. Los funcionarios del club también se preocupan de la calidad humana”.

“En la autocrítica, me parece que marca lo inestable que hemos sido en todo el periodo con el equipo, por eso estamos peleando esta situación. Considero que, tanto yo tengo que mantener regularidad, como el equipo. Va de la mano, soy jugador de características que no van a esperar que me saque tres jugadores y la meta en un ángulo. Marco orden, estar atento, concentrado, este tipo de cosas, siempre me he destacado en eso”, añadió.

Y afirmó: “Me hubiese gustado jugar todos los partidos, que se demuestre una regularidad, pero no fue así. Hoy estoy jugando nuevamente de titular y lo tengo que aprovechar” sentenció.

Brun nuevamente se perfila como titular en los estudiantiles de cara al duelo de este sábado ante Curicó Unido en La Granja, debido a las ausencias de Bastián Tapia y Nery Domínguez,