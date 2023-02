Cámara de Diputados aprobó nueva prórroga del Estado de Excepción en la Macrozona Sur

La Cámara de Diputados aprobó una nueva prórroga del Estado de Excepción que rige en la Región de La Araucanía y en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío.



La autorización de la herramienta constitucional vigente desde el 16 de mayo de 2022 debió ser discutida en medio del receso parlamentario. Sin embargo, más de 100 de ellos llegaron a la Sala, mientras que 28 presentaron permiso y 6 se parearon.



La medida obtuvo el visto bueno de la Cámara Baja con 89 votos a favor, 15 en contra y 7 abstenciones, y será votada este viernes en el Senado.



La sesión de este jueves no contó con la presencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá, debido a que lideró el Cogrid nacional por los incendios en Santiago. Aquella reunión culminó a las 14:00 horas, justo cuando comenzaba el debate en el Congreso de Valparaíso.



Lo anterior provocó molestias en representantes de oposición, específicamente del Partido Republicano, quienes negaron tres veces la entrada del subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, el que solicitó estar en reemplazo de Tohá.



Solo los ministros pueden ingresar al hemiciclo sin que su presencia sea votada, por lo que en vista de la triple negativa, Monsalve prefirió seguir la votación desde la oficina que la Segpres tiene en el Congreso, ad portas de su pronto regreso a La Moneda.



Representando al Gobierno en la discusión estuvieron el ministro (s) de Defensa, Gabriel Gaspar, y el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien indicó que “la razón por la cual la ministra Tohá no se encuentra en el hemiciclo de la Sala, es porque esencialmente ha estado dirigiendo el Cogrid que afecta a nuestro país, eso explica que el subsecretario Monsalve se encuentra afuera de esta sesión dispuesto a responder cada una de las inquietudes que aquí se han planteado”.



En tanto, el diputado independiente, Mauricio Ojeda, explicó la molestia de algunos parlamentarios, y señaló que “Chile, y principalmente el sur, se nos quema y claramente con incendios que son de carácter intencional. Me parece que la ausencia de la ministra del interior, Carolina Tohá, es una falta de respeto a cada una de las personas que ha perdido la vida en estos incendios”.



Asimismo, su par de la UDI, Henry Leal, sostuvo que “es indispensable una sesión especial que hemos pedido a la Comisión de Seguridad para ver este tema. ¿Hay que hacer la comisión investigadora? de todas maneras, hay que interpelar a los ministros y si es necesario acusarlos constitucionalmente, porque no tomaron las providencias del caso”.