Carabineros iniciará investigación administrativa por detención de conductor de ambulancia de Antofagasta

Carabineros anunció que iniciarán una investigación administrativa por la viralizada detención de un funcionario del Servicio de Asistencia Médica de Urgencias (SAMU) de Antofagasta.



La situación ocurrió el martes, cuando el conductor de una ambulancia estacionó en un lugar no permitido mientras los trabajadores de salud estaban atendiendo a personas lesionadas por un accidente de tránsito.



Tras una reunión con representantes del SAMU y con la directora (s) del Servicio de Salud de Antofagasta, Fabiola Roa, el jefe de la Segunda Zona de Carabineros, Gonzalo Castro, sostuvo este miércoles que el difundido arresto no “empaña las históricas buenas relaciones. Formamos parte de la primera respuesta de emergencias”.



“Hemos recibido las observaciones, dudas y aprehensiones que han tenido respecto al procedimiento. Les hemos comunicado que hemos dispuesto una investigación administrativa, para determinar los alcances del correcto o no del protocolo policial. También nos comprometimos a mejorar nuestro sistema de coordinación”, agregó.



Sebastián Carvajal, médico jefe SAMU Antofagasta, aseguró que se trató de “un caso aislado”, y que “estuvimos en conversaciones con todos los entes involucrados y se van a realizar las coordinaciones para que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir en el futuro”.