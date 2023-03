Cariola y reforma tributaria: “Ausentarse de la Sala no es solo una opción inocua, es una acción política”

La diputada Karol Cariola (PC) se refirió al rechazo en la Cámara de Diputados de la idea de legislar de la reforma tributaria.



En conversación con T13 Noche, la parlamentaria señaló que “la reforma tributaria es una de las reformas, probablemente, centrales del programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric”.



“No sólo por la importancia que tiene llevar adelante una reforma que busca recaudar una mayor cantidad de recursos para el Estado, sino que también por los objetivos que esta tiene”, agregó.



En esta línea, comentó acerca de una de las medidas que se establecían en el proyecto, que “era financiar el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil. Por lo tanto, tiene directa relación con la reforma de pensiones y mejorar la vida de los chilenos”.



Respecto al resultado de la votación, indicó que “lo que pasó el día de ayer (miércoles) es muy complejo. Hay que analizarlo en toda esa complejidad, más allá de cuáles fueron las razones, de quién vino o quién no vino, evidentemente, en esto hay responsabilidades que son compartidas”.



“Hay una responsabilidad, probablemente, en cómo se amarraron los votos, en cuántos esfuerzos se hicieron. Yo espero que el Gobierno, sin lugar a dudas, haya hecho todos los esfuerzos necesarios que estén en sus manos”, sostuvo.



“Pero también está la responsabilidad particular de quienes somos parlamentarios, nosotros estamos electos para legislar, para estar en la Sala”, añadió.



“Ausentarse de la Sala no es solo una opción inocua, es una acción política que demuestra una posición política. No basta con apretar los botones rojo, verde o amarillo, sino que también tiene que ver cuando tú sabes que hay proyectos de ley de quórum, cuando tú decides no entrar a la Sala, también estás tomando una decisión política”, detalló.



En tanto sobre los parlamentarios que no ingresaron a la Sala para participar de la votación sobre el proyecto, manifestó que “yo creo que esta posición política de quienes votaron en contra y de quienes decidieron salirse de la Sala y no votar, me parece que es una decisión que lo único que hace es dañar al pueblo chileno y las necesidades de quienes más lo necesitan, como los adultos mayores, las mujeres y las personas que han vivido las consecuencias de la situación de vivienda en el país”, concluyó.