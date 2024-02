Carmona y secuestro de exmilitar: Lo que “no corresponde es parcialmente adelantar opciones por hipótesis”

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, respaldó las declaraciones de Juan Andrés Lagos, quien planteó que hay sectores de la derecha que han dado por hecho la hipótesis sobre que el secuestro del exmilitar Ronald Ojeda sería gestionado desde Venezuela.



“Hay sectores de la derecha que lo han dado tautológicamente por hecho. Han afirmado que es así, me parece extremadamente grave”, aseguró en conversación con El Mercurio.



Al respecto durante esta jornada, Carmona manifestó que “coincide absolutamente con la formulación que hizo Juan Andrés Lagos”.



“Este es un tema muy serio, muy grave. Primero, le dio una connotación a un hecho de primer nivel desde el punto de vista de la seguridad pública del país. Segundo, frente a un hecho de esta magnitud, lo que corresponde es contribuir en la forma más eficiente en cada una de las partes para que sea una investigación que sea con la máxima brevedad y con la profundidad mayor del caso para conclusiones drásticas”, indicó.



El timonel del PC recalcó que lo que “no corresponde es parcialmente adelantar opciones por hipótesis cuando esto está en manos no del Gobierno, está en manos del Ministerio Público, que debe hacer su trabajo con esta expectativa que ha planteado Andrés, que yo comparto”.



En ese sentido, argumentó que “si alguien va hacer hipótesis por adelantado, buscando sacar un dividendo en afectar la relación que pueda tener en la reposición el Gobierno o el Estado de Venezuela con Chile, y lo está haciendo intencionadamente, del punto de vista de hacer un metro cuadrado del punto de vista de política bastante de segundo nivel, por sobre las grandes demandas en política nacional, uno podría decir ¿Por qué habría de convenirle esto a Venezuela? ¿Por qué habría de no existir la hipótesis entre todas las que hay de una provocación de marca mayor?”.



“Yo no estoy ni induciendo, solo diciendo que son parte de las hipótesis que de seguro está investigando el Ministerio Público y que también tengo la sana expectativa que sea con resultados de eficiencia absoluta, de profundidad sin duda y al tiempo más temprano posible”, acotó Carmona.