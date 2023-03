Carter: “No podemos vivir con la ilusión de que todo se arregla con militares en las calles”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se reunió este miércoles con voceros de la Casa Ciudadana en la ex Fuente Alemana, en Santiago.



El jefe comunal en la ocasión se mostró en desacuerdo con la propuesta sobre decretar un Estado de Excepción en la Región Metropolitana por los hechos de violencia que han ocurrido en la ciudad. Todo, en el marco de la conmemoración de un nuevo Día del Joven Combatiente.



El senador Juan Luis Castro (PS) manifestó que “una lucha contra la delincuencia no para, y las leyes que estamos tomando en el Congreso van a ayudar, pero en el mediano plazo. Una medida de shock, inmediata, disuasiva, puede ser perfectamente un Estado de Excepción”.



En ese contexto, el alcalde señaló que “cuando está en peligro la vida de las personas, todas las medidas tienen que estar disponibles”.



Pese a esto, manifestó que “no me parece que estemos en estado de emergencia en el sur, en el norte, en Santiago, porque vamos a vivir en un país en un estado de emergencia, por definición, que es excepcional”.



Añadió que es necesario “volver a la normalidad, con la fuerza de la ley, con el respeto de los derechos de todos, no podemos vivir con la ilusión de que todo se arregla con militares en las calles. Hay que hacer cumplir la ley”.



Asimismo, indicó que “lo peor que nos puede llegar a ocurrir, antes que un iluminado empiece a hablar de Bukele, es que renunciemos a nuestra libertad por nuestra seguridad”, esto en referencia al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien ha sido cuestionado por decretar un régimen de excepción para combatir a las “pandillas”.