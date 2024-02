Ciedess: Multifondos mejoran rentabilidad en febrero arrastrados por alza del dólar

Todos los fondos de pensiones muestran resultados positivos en lo que va de febrero, en particular los más riesgosos, debido al alza del dólar en más de 40 pesos que empujó su rentabilidad.



Según Ciedess, en lo que va del mes los fondos A y B registran alzas de 5,67% y 4,36% respectivamente; mientras que el fondo C presenta un retorno de 2,59%. Por su parte, los fondos D y E, obtienen ganancias de 0,86% y 0,29% cada uno.



Las variaciones positivas se explican principalmente por el aumento en los precios de los instrumentos de renta variable, donde en el plano externo destacan los resultados positivos en los principales índices internacionales y el alza significativa del dólar; mientras que a nivel local, se registra un aumento del IPSA.



“En lo que va del mes, destacan la fortaleza del mercado laboral en EEUU y una inflación sobre lo esperado en dicho país, como también, tonos más restrictivos por parte de la FED y del BCE (postergación de los recortes de tasas) y buenos resultados de las empresas tecnológicas. Asimismo, China se ha visto favorecida por ciertos estímulos para revitalizar su demanda interna y el sector inmobiliario”, explicó Ciedess.



En el caso de la rentabilidad de los fondos más conservadores D y E, impactan los resultados de las inversiones en títulos de deuda local y el desempeño de los instrumentos de renta fija extranjeros.



“A nivel externo, se registra una baja en los activos de renta fija internacional, donde el índice LEGATRUU cae -1,00% (+3,26% en pesos); mientras que a nivel local, destaca una caída en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija, impactando positivamente a los fondos conservadores a través de las ganancias de capital”, agrega el estudio.



Según la consultora, en lo que va de 2024, enero a febrero, se aprecian resultados positivos para todos los multifondos, salvo el E.



Los fondos más riesgosos, A y B, registran ganancias de 7,57% y 5,67% respectivamente, mientras que el fondo C, de riesgo moderado, presenta un alza de 2,91%.



Los fondos más conservadores D y E, obtienen variaciones de 0,22% y -0,63%, respectivamente.