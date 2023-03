Coloma se reúne con presidentes de comisiones y ratifica que acelerarán proyectos de seguridad

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), se reunió este jueves con los presidentes de las comisiones de Seguridad y de Constitución de la Corporación, Felipe Kast (Evópoli) y Luz Ebensperger (UDI) respectivamente, para ratificar su intención de darle celeridad a proyectos relacionados con la seguridad.



Desde la sede del Congreso en Santiago, Coloma afirmó que “estamos comprometidos en la causa de devolver la seguridad de las calles y plazas de Chile. El tema de la seguridad es, lejos, lo más importante. Y queremos hacer un esfuerzo extra (…) para dar los pasos para hacer este cambio positivo”.



El parlamentario informó que buscarán darle una tramitación “especial y más rápida” a los proyectos que recibieron urgencia por parte del Gobierno, mencionando el que moderniza el sistema de inteligencia, el que agrava la pena de secuestro, el de sicariato y el de cuidado a las policías.



Adicionalmente, anunció que buscarán tramitar con rapidez otras iniciativas, como la que busca “enfrentar a los que agreden a Carabineros y a la PDI; crear el estatuto de protección a las víctimas; el que permite a los policías actuar de oficio cuando se le proporciona la ubicación de las especies que hay en un crimen o simple delito”.



También apuntó a “aumentar la protección a los miembros de Gendarmería, particularmente cuando son objeto de extorsiones; avanzar en que los accesos a la libertad condicional u otros beneficios a personas que den muerte a personal de Carabineros sea denegada”.



Agregó “incorporar que en determinado tipo de delito de violencia, cuando se quiera pedir la libertad condicional, sean las víctimas o sus abogados quienes puedan hacer un planteamiento”.



En resumen, Coloma subrayó que “queremos ocupar toda la acción del Estado para enfrentar la delincuencia, que ha desbordado; el narcotráfico, que sigue vigente; el crimen organizado, que tiene con angustia a los chilenos”.



Si bien aclaró que son “bienvenidas las nuevas ideas”, recalcó que “aquí hay ideas, y lo que necesitamos es velocidad”. “El día que se recupere la seguridad, se va a recuperar el alma de Chile”.



La senadora Ebensperger aseveró que “nadie podría pensar otra cosa, el principal tema de preocupación de los chilenos es la seguridad. Y no solo es una precepción, sino que una realidad”.



“Agradezco y comparto esta preocupación e impronta que le quiere poner el presidente del Senado a su gestión en materia de seguridad. Frente a ello, no cabe más que estar de acuerdo, concurrir a esto, y como presidenta de la Comisión de Constitución vamos a trabajar en ese sentido, dándole prioridad a todos los proyectos en materia de seguridad, que sean buenos para los chilenos, para sacarlos lo antes posible”, añadió.



De todas formas, aclaró que “eso no significa que vamos a dejar de cumplir con otras urgencias. Hoy día, la Comisión de Constitución funciona tres veces a la semana, y conversaremos con los senadores integrantes de dicha comisión para, si es necesario, agregar una cuarta sesión a la semana”.



“Vamos a darle esa urgencia que hoy día requieren todos los chilenos y no la vamos a negar por falta de trabajo”, cerró.