Compañero de Guillermo Soto en Huracán acusa indirectamente al chileno por falta de compromiso: “No dan la cara”

Polémica es la que se vive en Huracán de Argentina, club del lateral chileno Guillermo Soto, luego de que este miércoles quedaran eliminados de la Copa Sudamericana, y de que el defensor trasandino, Fernando Tobio, lanzara un fuerte cuestionamiento que involucra al integrante de La Roja.

Concretamente, el conjunto del “Globo” cayó 2 a 0 en condición de visita ante Guaraní de Paraguay. Después del partido, Tobio se pronunció respecto a la dura derrota, en la cual participaron algunos jóvenes jugadores, y donde el futbolista nacional junto a Gabriel Gudiño, no pudieron jugar por presentar lesiones.

“Me llena de orgullo tener compañeros de 18 o 20 años que ponen la cara por el club”, manifestó de entrada el zaguero, que posteriormente, arremetió de manera indirecta contra Soto.

“Otros por un dolorcito no están y no dan la cara. Eso a mí me molesta mucho y se hace todo muy difícil”, señaló Tobio, haciendo referencia al ex Palestino, que no pudo viajar a Paraguay por una entorsis de tobillo, y a Gudiño, que sufrió un traumatismo en el empeine.

Por su parte, la crisis que vive el equipo desató la renuncia del técnico Sebastián Battaglia una vez acabado el encuentro, quien no consiguió ningún triunfo en los nueve partidos que estuvo al mando de Huracán, al registrar cuatro empates y cinco derrotas