Conadi afirmó que Berkhoff no registra solicitudes para acreditarse como mapuche

La Corporación Nacional para el Desarrollo Indígena (Conadi) informó que no hay registros de solicitudes para acreditarse como mapuche de parte del exmiembro de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Emilio Berkhoff, quien cumple condena por robo con violencia ocurrido en 2020 en Lumaco, Región de La Araucanía.



Luis Penchuleo, director nacional del organismo, aclaró que no ha llegado esa petición, a pesar de que una sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco lo reconoció como mapuche.



“Otra cosa es quién certifica la calidad indígena y eso la hace Conadi. Hasta ahora el señor Berkhoff no ha hecho la solicitud a Conadi para nosotros estudiar el caso, por lo tanto, no registra en la Conadi como una persona con acreditación indígena”, aseveró.



Berkhoff se acogió a la Ley Indígena y logró, gracias a un estudio antropológico, que la Justicia le reconociera su autoidentificación como mapuche, en medio de gestiones que realiza su defensa para ser trasladado a la cárcel de Lebu.



Penchuleo aclaró este tema en el marco de una ceremonia de entrega de derechos de uso real de tierras a 41 familias de Temuco.



En la actividad indicó que Conadi pretende a más tardar en octubre próximo tener ejecutado el 100% del presupuesto del fondo de tierras a la mayoría de las comunidades que cumplan con los requisitos y que están en lista de espera.