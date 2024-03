Concejal de Independencia interpone recurso de protección contra el Hipódromo Chile para evitar la realización de dos conciertos

El concejal Agustín Iglesias junto a vecinos de la comuna de Independencia interpuso un recurso de protección contra el Hipódromo Chile, la delegada presidencial, Constanza Martínez, y la productora S&S Pucón Spa para evitar la realización de dos eventos masivos programados para marzo en esa comuna.



Se trata de un festival de rock metal programado para el 17 de marzo y un festival de música electrónica que tiene previsto realizarse el 28 de marzo.



Los recurrentes argumentan en su escrito ausencia de planificación, falta de diálogo con los vecinos y transgresión a derechos resguardados por la Constitución, como lo son el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y el que resguarda la salud de las personas.



“Este recurso busca proteger a la comuna de Independencia del desorden y la poca planificación que hay de estos eventos, esperamos que la corte se pronuncie favorablemente y podamos detener este desorden”, explicó el concejal Iglesias.



Según dijo, “el hipódromo es un patrimonio de la comuna y del país que está preparado para las carreras hípicas, pero no para estos eventos masivos”.



“No nos oponemos a la diversión y al ocio, porque eso es importante para la vida, pero si nos oponemos al manejo irresponsable de eventos como estos que terminan afectando a vecinos del sector, a los animales del hipódromo y a todos quienes quieren vivir en paz y tranquilidad”, dijo.



Sus palabras fueron secundadas por María Elena Naranjo, vecina del sector: “Nosotros conocíamos el hipódromo por sus carreras de caballo, pero no por los megaconciertos que se hacen. Hay mucho ruido, peleas una vez que terminan y robos. Nos molesta la poca empatía que tiene el hipódromo con los vecinos, somos muchos los que vivimos en los alrededores, hay muchos edificios, esto provoca trastornos en el suelo y uno anda mal”



El recurso de protección es patrocinado por el abogado Juan Carlos Gazmuri, quien indicó que “acá hay una afectación a dos derechos esenciales: la integridad psíquica de los vecinos y a vivir en un ambiente libre de contaminación, en lo principal, la contaminación acústica, pero también la contaminación que se genera por la basura que queda en las calles después de los conciertos”.



“Son conciertos realizados hasta altas horas de la noche, en días domingo, afectando la vida de la comunidad, de los vecinos, del barrio y de todos los que desarrollan su actividad en el entorno”, agregó.



El recurso de protección incluye una orden de no innovar, por lo que de ser acogida por el tribunal impediría que se realicen los conciertos denominados “Metalbeer” del domingo 17 de marzo, y “Respirafestival”, programado para el jueves 28 del mismo mes.