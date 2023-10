“¿Coni o Alessia?”: Rai sorprende con sincera confesión sobre sus romances tras abandonar “Gran Hermano”

El último eliminado de “Gran Hermano”, Raimundo Cerda, participó durante la noche de este miércoles en el panel del reality de Chilevisión, instancia en la que sorprendió al referirse a sus excompañeras de encierro, Constanza Capelli y Alessia Traverso, con quienes protagonizó una especie de relación amorosa.

En un principio, Rai experimentó gran cercanía con Capelli, pero este romance se acabó ante las constantes discusiones que mantuvieron en el programa. Posteriormente, poco antes de su salida del espacio, Cerda tuvo un affaire con Alessia, e incluso, cuando se marchó del concurso, se despidió de esta última con un inesperado beso en la boca.

Respecto a su relación con Traverso, el joven de 24 años mencionó que “fue fome, porque empezamos a conocernos harto y justo la eliminaron (…) entró tras el repechaje, yo estaba en un minuto que me tocó vivir hartas experiencias fuertes”.

“Ella llegó y me dio un poco de energía”, añadió, y aseguró que siempre sintió atracción por la ex The Voice. “En un inicio llegué y fui directo a ella”, detalló.

Acto seguido, el panelista del reality, Nicolás Quesille, le preguntó directamente, y de manera inesperada, que “en definitiva, ¿Coni o Alessia?”.

“La Alessia”, respondió al instante, y explicó que “estuvimos hartos días juntos, ella es súper regalona y yo igual (…) no se había dado la instancia, porque ella tiene su tiempo”.

Por último, al ser consultado sobre su romance con Constanza Capelli, expresó que “en un minuto lo habíamos conversado, y ella me dijo que al final, la relación adentro puede terminar muy mal, entonces, me quería cuidar como amigo”.