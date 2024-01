Constanza Capelli confirma distanciamiento con “Pincoya”: “Me he sentido dolida”

La ganadora de “Gran Hermano”, Constanza Capelli, rompió el silencio este viernes tras confirmar el quiebre de la amistad con su excompañera del reality de Chilevisión, Jennifer “Pincoya” Galvarini.

Tras diferentes rumores en torno al supuesto distanciamiento de ambas figuras televisivas, la joven bailarina se refirió a las especulaciones en una entrevista con LUN, en la cual entregó algunos detalles sobre los motivos del término de la amistad.

“Yo no he querido referirme al tema por respeto a Jennifer, porque primero uno tiene que hablar con la persona involucrada”, manifestó Coni.

En la misma línea, comentó que “pero en mi caso, no ha podido ser así, ya que yo le envié un mensaje y ella, por la razón que sea, no lo respondió. Sí, hay una distancia, y no porque yo lo quise”.

“Se han dicho muchas cosas, Jennifer ha dicho varias y la verdad es que me ha molestado, me he sentido dolida”, añadió.

Sin embargo, dejó en claro que “no guardo ningún rencor. Simplemente, creo que he aprendido a poner límites en mi vida, y eso es sano para mí”.

“Entiendo que las cosas del reality son fuertes de ver cuando uno sale, pero nosotras prometimos que íbamos a dejar eso atrás para seguir con algo tan bonito como lo que construimos… Le deseo lo mejor a la Pincoyita, no diría que es un quiebre definitivo, pero sí hay una distancia”, concluyó.