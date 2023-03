Críticas al Gobierno por buscar cambiar fecha de Día de la Visibilidad Lésbica

Diversas críticas suscitó la decisión del Gobierno de darle suma urgencia al proyecto de ley que establece el 9 de julio como el Día Nacional de la Visibilidad Lésbica. La fecha coincide con el Día de la Bandera.

La ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, informó que intentarán modificar la fecha de la Visibilidad Lésbica. “Hay una colisión de fechas y en ese sentido no será posible tramitar en el mismo día dos fechas que representan distintos motivos de conmemoración”, dijo.



La vocera del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Javiera Zúñiga, señaló que “esta postura del Gobierno es totalmente irresponsable, así como una burla contra las mujeres de la diversidad”.



“Haber puesto urgencia al proyecto de ley para quitársela a solo dos días, es de una liviandad extrema, que explicita una improvisación repudiable con los derechos humanos de un sector de la sociedad. Si la intención era analizar en mayor detalle el proyecto de ley, no se justifica que le hubiese dado urgencia y luego se la quite”, agregó.



Zúñiga remarcó que “el 9 de julio (de 1984) es la fecha del primer ataque de odio que se tiene registro contra una mujer lesbiana en Chile, Mónica Briones, y esa fecha, no puede cambiarse. Es y seguirá siendo la fecha que las mujeres diversas conmemoremos el Día de la Visibilidad Lésbica. Que el Gobierno señale ahora que cambiará la fecha, implica además que tampoco sabía cuál era el Día de la Bandera. Esto es ridículo, absurdo”.



En la misma línea, la diputada María Francisca Bello, de Convergencia Social (CS), comentó en Twitter que “ceder a la agenda de extrema derecha no corresponde a los ministros”.