Cuevas desmintió quiebre en la UC: “El grupo está bien, queremos ser punteros”

Si bien Universidad Católica marcha como líder del Campeonato Nacional, el ambiente en el camarín del cuadro cruzado no sería de los mejores tras la eliminación en la Copa Sudamericana. De hecho, en las últimas horas trascendió que habría un quiebre entre el plantel y el cuerpo técnico encabezado por Ariel Holan.

Sin embargo, este martes el lateral Cristián Cuevas descartó tajantemente un posible quiebre al interior del equipo de la franja.

“Lo desmiento totalmente. El grupo está bien, siento que si nos dolió mucho la eliminación de la Sudamericana, pero no va relacionado con eso. El equipo está consciente de que podemos seguir mejorando y lo que queremos es terminar lo más alto posible antes de la fecha FIFA y seguir punteros”, reconoció en conferencia de prensa.

Además, “Cimbi” se refirió a los cuestionamientos recibidos por Mauricio Isla: “No comparto las críticas que se le hacen. Es un jugador con una trayectoria muy larga, que le entregó mucho a la Selección y aun así lo criticamos. En el plano futbolístico no tengo nada que decir sobre él, se entrena todos los días y el otro día entró muy bien. Es un gran profesional y nos sirve mucho cuando juega, es un jugador diferente”.

Por último, Cuevas destacó su presente en el conjunto precordillerano tras regresar de una lesión: “Me he sentido bien. Volví de una lesión larga y de a poco fui sumando minutos. No fue fácil, pero ahora me siento muy bien físicamente, con más ritmo, entrenando bien y la decisión no pasa por mí. Espero seguir haciéndolo bien y con el grupo seguir manteniéndonos punteros”.