Daniela Aránguiz y su crítico análisis por la detención de Anita Alvarado en el aeropuerto: “Está pésimo”

Continúan las repercusiones por la polémica detención de Anita Alvarado en el aeropuerto de Santiago, pues en la reciente edición de “Zona de Estrellas”, Daniela Aránguiz, quien hace un tiempo protagonizó una intensa rivalidad con la “Geisha”, se refirió al controvertido incidente.

En una conversación con los demás panelistas del espacio de Zona Latina, y mientras comentaban las imágenes de Alvarado siendo reducida en el piso por los funcionarios de la PDI, la ex “Mekano” comenzó criticando el actuar de los policías.

“Es muy complicado también, y hay que decirlo, que está pésimo en la manera en que se hizo”, manifestó.

No obstante, Aránguiz también cuestionó fuertemente a Anita, al mencionar que “está pésimo que una persona se tomé dos traguitos más y entré a un lugar que no debe y que ataque a un funcionario de la PDI, porque ellos son la autoridad, uno no puede atacar a la autoridad de un país”.

“Yo creo que las dos cosas están mal”, indicó, y a la vez, comentó que “estamos hablando de alguien que ha viajado toda su vida, no de alguien que viaja por primera vez”.

En este sentido, aseguró que “y si te echan, te tienes que ir”, y añadió que “todos tenemos derecho a viajar tranquilos”.

LA VERSIÓN DE ANITA ALVARADO

Cabe destacar que Alvarado fue detenida después de traspasar el límite del control migratorio en el terminal aéreo, hecho que provocó una discusión con un funcionario de la PDI, al cual agredió con un golpe en el rostro.

Asimismo, en una entrevista con LUN, la “Geisha” explicó en torno a esta situación que “fui a despedir a una amiga que viajaba y en el restaurante del aeropuerto comimos y tomamos cervezas. Como se nos pasó la hora, corrimos a la sala de embarque y con la adrenalina, no me fijé que traspasé un sector al que no podía ingresar”.

“Allí me detiene un policía, hubo empujones y me arroja de forma violenta al piso y me coloca en posición de sumisión. Era innecesario lanzarme de golpe al suelo”, sostuvo.