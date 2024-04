Desde la emoción de Almirón a la alegría de Vidal: Las reacciones que dejó el triunfo de Colo Colo sobre Cerro Porteño

Parecía que Colo Colo debutaría este miércoles en la fase grupal de la Copa Libertadores con un amargo empate como local ante Cerro Porteño, pero en el tiempo adicional del partido, Lucas Cepeda convirtió el agónico 1 a 0 para el Cacique.

La victoria desató una eufórica celebración de los miles de hinchas presentes en el Estadio Monumental, y también del plantel albo. En este sentido, luego del partido, el técnico del conjunto de Macul, Jorge Almirón, comentó en conferencia de prensa que “es primera vez que, como cuerpo técnico, ganamos un partido en el último minuto. Me metí a la cancha, me volví loco. Estoy muy contento por el triunfo”.

“Tuvimos un partido muy trabajado ante un rival muy difícil. Ganar en el último minuto tiene un sabor muy lindo, pero la Copa está recién comenzando”, señaló el estratega.

El DT argentino también tuvo palabras para Cepeda, y destacó que “fue evolucionando desde que llegó. Fue mejorando en los entrenamientos, se hizo un trabajo especial con él y yo lo veo bien. Hoy entró en un buen momento, marcó diferencias más allá del gol, le dio un cambio de ritmo al equipo”.

Por su parte, el ex Santiago Wanderers, quien ingresó en los minutos finales del encuentro, manifestó: “Feliz por haber marcado el gol del triunfo, pero más feliz por el equipo que sostuvo el partido los 94 minutos que se jugaron, sin ese esfuerzo de ellos no se hubiera logrado el triunfo, que lo merecemos, hay que dejar los tres puntos siempre en casa”.

“Es el primer paso, partimos con el pie derecho, pero esto no nos dice nada todavía, faltan cinco partidos que vamos a jugar como se juegan los partidos de Copa, que se pueden definir con detalles o en los últimos minutos”, añadió.

En tanto, Arturo Vidal, que regresó a la titularidad después de presentar algunas molestias físicas, expresó que “es un sueño volver y ganar así el primer partido de local. Estoy muy contento por el equipo. Sabemos cómo son los paraguayos cuando juegan de visita”.

“Acá no somos once, somos un plantel de treinta jugadores. En los cambios mejoramos mucho. Al principio muchos hablaron que Lucas no era un buen refuerzo, pero está demostrando el buen jugador que es”, subrayó.

Respecto a su estado físico, declaró que “estoy muy contento, fue un récord lo que hicimos para ponerme en forma. Me falta un poco más de fútbol, pero físicamente me sentí muy bien. Pero lo más importante es que el equipo volvió a ganar”.

Asimismo, en torno al partido del próximo martes 9 de abril (20:00 horas) en Brasil ante Fluminense, el vigente campeón del torneo continental, el “King” mencionó que “Fluminense es un equipo fuerte, es el actual campeón de la Copa Libertadores, pero nosotros vamos a ir a hacer lo nuestro y a ganar”.