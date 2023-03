Diputada Delgado se disculpó por no presentarse a votar reforma tributaria

La diputada del Partido Ecologista Verde (PEV), Viviana Delgado, reconoció que cometió un “impresentable error” tras no votar a favor de la propuesta de reforma tributaria impulsada por el Gobierno, que terminó rechazada hace una semana por dos votos en la Cámara Baja



“Parto por reconocer mi impresentable error, no tiene excusa el que no estuviera presente al momento de la votación de la reforma tributaria. Acá estoy dando la cara, entendiendo la rabia que sienten las personas. Les pido a cada uno y a cada una, perdón”, informó Delgado por medio de un comunicado.



Delgado recalcó que de su parte no hubo intención de realizar operación política alguna. “Para que no se siga dañando la imagen de mi partido, he tomado la decisión de salir del comité”, agregó.



Para el Gobierno se produjo discordia con Delgado tras haber comprometido su voto a favor, de acuerdo a lo que dijo la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, debido al cambio experimentado luego del altercado con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.



De acuerdo a la parlamentaria, ella y su compañera de partido Mónica Arce, salieron porque Pamela Jiles, subjefa de la bancada de diputados del Partido Ecologista Verde e Independientes, les dijo que habría un receso de 15 minutos, pero eso no fue así.



“Ese día de la sesión salí con mi comité parlamentario mucho antes de la votación, entendiéndose que comenzaría a la 13:15 horas. En el transcurso fuimos informadas por nuestra subjefa de comité de que se dio un receso de 15 minutos, por lo que regresé al hemiciclo instantes antes del tiempo que se me indicó, encontrándome lamentablemente con la votación ya realizada y el proyecto rechazado“, manifestó.



Por esta decisión, Delgado afirmó tener completa responsabilidad, ya que más allá de lo que se le informó, era su deber “estar atenta al momento de las votaciones. Mi intención siempre fue aprobar, inclusive estaba inscrita para dar mi discurso apoyando la reforma”, indicó.