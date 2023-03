Diputado Alessandri: “El aeropuerto debe estar pensado para un país peligroso”

El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), informó que citó al director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) junto con otras instituciones que están a cargo de la seguridad del aeropuerto para gestionar nuevas medidas en materia de seguridad.



Esto luego, que, durante la mañana de este miércoles, ocurriera un asalto frustrado en el Aeropuerto de Santiago, donde falleció un funcionario de la DGAC y uno de los delincuentes.



Alessandri sostuvo que “la noticia en Estados Unidos va a ser que un avión norteamericano tiene impactos de bala en el aeropuerto de Chile. Ante esto, va a ser muy difícil que un turista, un inversionista, vuelva a mirar a Chile con los ojos de un país que quiere visitar”.



“El aeropuerto debe estar pensado para un país peligroso, donde la delincuencia avanzó”, indicó.



Por su parte, la diputada Camila Flores (RN) comentó que “es iluso pensar que con unos pocos candados habrá más seguridad. Hemos sido testigos de numerosos hechos que evidencian la necesidad de fortalecer nuestras instituciones policiales. Debemos actuar ahora para hacer frente a esta ola de delincuencia que cada día es más violenta”.



“La seguridad en el aeropuerto está enfocada principalmente en temas migratorios, pero estos hechos evidencian la necesidad de una reingeniería en seguridad que incluya lo más avanzado en tecnología. Así también, los servicios privados de valores deberían invertir aún más de lo que han hecho. Recordemos que estos valores venían de Miami, por lo que es evidente una fuga de información”, agregó.



En tanto, el diputado Stephan Schubert (Indep.- Republicano) manifestó que “el incremento de recursos para el sistema de inteligencia en las distintas fuerzas no está. Tampoco el incremento en los gastos reservados, son de una suma miserable que no permite desempeñar cómo debe ser la labor de inteligencia”.



“Aquí tenemos una falta de la autoridad en no poner el acento en esta materia, en la cual venimos insistiendo hace tiempo. Lo que está pasando es que la delincuencia tiene más recursos, mas armamentos y más tecnología que la autoridad y eso no puede seguir pasando”, sentenció.