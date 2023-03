Diputado Araya organizó un taller de tiro para mujeres y se inscribieron más de 50 participantes

El parlamentario de la UDI, en conversación con Radio Pauta, dijo que la acusación "es de tremenda gravedad y pone en una situación muy incómoda también a la oficial que recibió el llamado". "Una cosa es la vida privada y ahí ya no me meto, me parece que cada uno si no comete delito tiene toda la libertad del mundo, y otra cosa distinta es cuando una autoridad como una diputada llama a un carabinero, en este caso una generala para interceder por alguien", indicó.