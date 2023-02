Diputado Rivas y eventual expulsión del PDG: “Haré uso de mi derecho de apelación”

El diputado Gaspar Rivas (PDG), se refirió a la decisión del Tribunal Regional de Valparaíso sobre su expulsión de la colectividad y aclaró que este es un proceso que todavía no ha terminado.



“En mi calidad de militante del partido yo no estoy oficialmente expulsado, porque todavía caben recursos en contra de la sentencia de la primera instancia como el recurso del Tribunal Supremo Nacional”, indicó.



El parlamentario detalló que “haré uso de mi derecho de apelación para que sea el Tribunal Supremo Nacional del partido, el que defina si corresponde o no la aplicación de esta sanción que, a mi juicio, no corresponde y que se pronuncie también respecto de las justificaciones y contextualizaciones en las cuales ocurrieron los hechos que son materia de la denuncia en mi contra y que habría motivado la expulsión en primera instancia”.



Junto a lo anterior, Rivas se refirió al respaldo que ha recibido por parte de sus compañeros de partido.



“Quiero ser claro y enfático: Cuento con el respaldo de la más amplia mayoría de los militantes del Partido de la Gente y la denuncia en mi contra solamente representa a una minoría de militantes de la V región y algunos otros sectores del país”, aclaró.